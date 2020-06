Presas promete «verdade, xustiza e reparación» en un mitin en Celanova

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 29/06/2020 15:01 h

«Comprometémonos a non parar até que a situación das residencias se investigue e se aposte por un novo modelo de atención», dijo Noa Presas, candidata del BNG por Ourense para el próximo 12J, durante un mitin en Celanova. La nacionalista prometió una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre la situación de los geriátricos. «É necesario actuar e aplicar verdade-xustiza-reparación ante o que aconteceu en residencias como a de San Carlos onde as usuarias e as súas familias viviron momentos de moita gravidade», dijo.