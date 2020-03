El BNG acusa al área sanitaria de Ourense de tratar el contagio de la residencia de Celanova como «casos individuais»

0

26/03/2020

El BNG de Celanova denuncia que ni la Consellería de Sanidade ni la de Política Social atendieron a tiempo las peticiones de ayuda que hizo la residencia san Carlos. En cambio, según los nacionalistas, sí se pusieron en contacto con geriátricos privados de otras áreas sanitarias. «A Área Sanitaria de Ourense, malia que tiña a responsabilidade directa, delegada pola Consellería de Sanidade, de intervir en residencias privadas situacións de contaxio comunitario e seguindo as instrucións da orde do Ministerio de Sanidad do día 19 de marzo, non atendeu a alerta e seguiu tramitando a situación como casos individuais cun protocolo establecido a semana anterior», dice el BNG. El Bloque alude a que la crisis, que surgió con un primer positivo (mortal) el día 18, al que sucedieron dos ingresos más hasta que se hicieron más pruebas que determinaron el contagio de trece residentes y once trabajadoras.

Critican que esa situación se mantuvo durante todo el fin de semana y hasta el lunes. El martes Feijoo anunció que se tutelaban las residencias privadas. Según los nacionalistas, en otras áreas sanitarias pero no en la de Ourense sí se atendieron las instrucciones del Ministerio de Sanidad y se empezó a colaborar con los geriátricos privados.