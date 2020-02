Celanova conectou con Rosalía

O programa incluiu un concerto de órgano no coro alto con pezas dos poetas do Rexurdimento.

Celanova, terra de poetas, conectou esta pasada fin de semana con Rosalía de Castro. A vila, na hostalería e no convento, festexou o día de Rosalía, que se conmemora o 24 de febreiro. Preto de 40 estabelecementos hostaleiros e hoteleiros ofreceron nos seus menús e tapas o Caldo de Gloria que cantou a poeta galega en «Miña casiña, meu lar».Celanova comezou a celebrar este día no marco dun proxecto sobre un itinerario do Rexurdimento que unise as vilas natais de Rosalía, Curros e Pondal. A Fundación Curros Enríquez distribuíu nos locais poemas de Rosalía para acompañar mentres se degustaba o caldo. O programa completouse cun concerto de órgano no coro alto a cargo de María José Mosquera que interpretou temas como «Negra Sombra», o «Himno Galego» e «Unha noite na eira do trigo».