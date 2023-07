Castro Caldelas, el único concello que continúa en funciones: «Seguimos trabajando igual»

Sara Inés Vega, alcaldesa en funciones de Castro Caldelas, con el consistorio al fondo. MIGUEL VILLAR

Tras la constitución el pasado viernes de 12 corporaciones que quedaron pendientes el pasado 17 de junio por los recursos presentados por alguno de los candidatos, Castro Caldelas se convirtió en el único concello de Galicia pendiente de estrenar mandato. La Junta Electoral Central decidió la repetición de elecciones tras detectarse problemas en la custodia del voto por correo. Los censados en el concello ourensano serán llamados de nuevo a las urnas, en una fecha que todavía no se conoce.

Había cierta esperanza entre los partidos políticos y los vecinos de que la convocatoria coincidiese con las elecciones generales del domingo 23, pero no será así. Sin información alguna al respecto, los plazos ya no dan. En el 2011, cuando se repitieron las elecciones (que habían sido en mayo) en Os Blancos, tuvieron lugar en noviembre, precisamente coincidiendo con las de la presidencia del Gobierno.

Mientras, el PSOE, liderado por Sara Inés Vega, continúa gobernando en funciones. La regidora confiesa que lo hace sin problema alguno. «Seguimos traballando igual. O único que non podemos facer é aprobar os presupostos, así que prorróganse; pero como imos ben de remanente, se fose necesario podemos tirar do aforro para calquera gasto que non tivese partida nas contas do ano pasado», explicaba Vega ayer. Por lo demás, la situación no interfiere a la hora de poder ejecutar proyectos o pedir subvenciones. Sara Inés Vega criticaba que desde la Junta Electoral Central no les hayan dado ningún tipo de información sobre la situación: «Nin ao Concello nin a min como alcaldesa nos chegou comunicación algunha». Aseguraba que los datos que manejan son los que le llegaron a su partido.

La situación, decía, está ahora más calmada, aunque todavía hay vecinos que le pregunta con insistencia por la nueva fecha. «Agora menos, pero os primeiros días todo o mundo preguntaba o mesmo: ‘‘Cando imos votar?’’», explicaba Vega. Mientras no sabe la data, continúa trabajando. Y ya tiene pensado pedir una entrevista al nuevo presidente de la Diputación en cuanto tome posesión. «Hai temas que non poden agardar», dice.

Desde el PP, César Enríquez, Cachín, lamentaba que no se hable de Castro Caldelas por sus productos o por estar en el corazón de la Ribeira Sacra, sino por ser el único concello gallego en el que habrá que repetir elecciones. Reconocía estar contrariado al ver que no se celebrarían el día 23. «Polo ben da xente deberían ser agora coas outras, por aforro e tamén por non dar a lata outra vez», decía.