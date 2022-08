Santi M. Amil

En la cafetería del náutico de Castrelo de Miño continúan recibiendo el apoyo de vecinos, clientes y desconocidos después de que tomasen la decisión de echar a unos clientes que emitieron un comentario xenófobo hacia uno de los camareros del bar. Ocurrió el sábado por la noche, justo en uno de los momentos de mayor ajetreo para el negocio de Castrelo. Una familia se sentó en una de las mesas de la terraza, pidieron sus consumiciones y cuando el empleado, un joven de origen marroquí menor de edad, se acercó a servirles la comanda llegaron los problemas.

«Ti limpa, pero que me sirva a bebida un español». Esa fue la frase literal que pronunció uno de los clientes. En ese momento, el joven fue corriendo al interior del bar. «Estaba preocupado y desconcertado y me dijo que por favor saliese porque le estaban insultando y gritando», recuerda Silvia Sotelo, que lleva siete años trabajando en la cafetería del náutico y fue la primera en enterarse de lo que ocurría. «Vi que en la mesa había consumiciones de los clientes anteriores así que pensé que estarían molestos por eso. Le ayudé a limpiar y me fui a la mesa de al lado a servir. Fueron precisamente ellos, que son vecinos de Castrelo, los que me dijeron lo que estaba pasando y entonces ya comprendí, estaban todos indignados y cabreados con el comentario que habían escuchado. No me lo podía creer y ya fui directamente a avisar al encargado», añade.

Ese es Dositeo Veiga. «Foi incrible dende o principio porque o home pedíame en galego que o atendera alguén que falara español. Aí dinme de conta de que non servía de nada razoar, así que quiteilles as bebidas da mesa e listo», cuenta el encargado del local. No es la primera vez que Sotelo o Veiga se encuentran con situaciones así. «A pandemia foi dura e nós tomamos a decisión de ser estrictos coas medidas, esto levounos a ter cinco ou seis enfrontamentos que remataron cos grupos expulsados do bar», recuerda Veiga. «Estamos acostumados a comentarios machistas, pero xenófobo o do sábado foi o primeiro», aclara. De hecho Silvia recuerda un caso que ocurrió hace apenas unas semanas. «Estaban cenando cuatro trabajadores y cuando mi compañera se acercó a preguntarles si querían algo de postre, uno le soltó si podía escogerla a ella. Son cosas que están completamente fuera de lugar. Yo personalmente corto rápidamente el rollo, pero son tonterías que marcan la diferencia y que no deberían decirse ni en broma porque es propasarse», aclara.