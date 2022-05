Óscar Sánchez Pérez, pertenece al grupo Pegaso de la Guardia Civil de Guadalajara, que usa drones principalmente para la vigilancia de diferentes instalaciones estratégicas. «Este curso nos viene muy bien a la hora de trabajar, sobre todo en la búsquedas de personas. También para identificar focos de calor de fuego. En la comandancia tenemos tres drones y vigilamos desde una central nuclear a un gasoducto», explica. Los drones, explica, son esenciales para no exponer a otros compañeros y también para conocer las coordenadas exactas a las que enviar a los servicios de emergencias. «Es una formación complementaria e individual y sirve para el currículo profesional», explica.

Alba Blanco Pifarré trabaja en el servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Barcelona, donde todavía no se usan los drones. Es técnica sanitaria. «Somos la ambulancia de los socorristas. Yo me saqué la licencia de vuelo de drones en Barcelona y cuando vi este curso me tiré de cabeza, porque es de mi rama y tiene mucho interés. Es muy dinámico y súper práctico. Aprendimos a trasladar con un flotador a una persona que se está ahogando y esto lo podríamos implementar nosotros en nuestras playas. Es una herramienta muy útil», relata.