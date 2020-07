El PP avanza en una posible moción de censura en Castrelo de Miño

0

07/07/2020 14:43 h

La corporación de Castrelo de Miño quedó convertida en un rompecabezas de difícil solución tras las municipales del 2019. El BNG vio como sus apoyos descendían y aunque mantuvo el gobierno municipal por escaso margen la inestabilidad se asentó en el Concello al contar BNG, PSOE y PP con tres ediles cada uno. Las negociaciones de BNG-PSOE y PP-PSOE no consiguieron sacar adelante un acuerdo para gestionar en Concello en este mandato, condenando al alcalde nacionalista, Esteban Suárez Méndez, a una gestión en la que los asuntos que se presentan a pleno acaban siendo rechazados -en la mayor parte de los casos- con los votos de la oposición. El BNG lanzaba la pasada semana una advertencia: la moción de censura en Castrelo de Miño ya estaba cerrada y se presentaría tras las elecciones autonómicas. El posicionamiento de los nacionalistas provocaba la reacción de los socialistas, negando «taxativamente» tal posibilidad, y el silencio de los populares.

Ahora ha trascendido que dos de los ediles del PSOE han solicitado la baja como representantes de dicho partido. Solicitud que se avala con la argumentación que el PP está haciendo valer en estas semanas contra el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, de presuntamente ir contra los intereses de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios -el líder provincial socialista denunció hace unas semanas que desde la Diputación se había comunicado a personas afines que solicitasen las ayudas a autónomos antes de que las mismas fuesen anunciadas por el organismo provincial-. Con este escenario el grupo del PSOE en la corporación municipal quedaría integrado solamente por su portavoz, Catalina González Álvarez.

Desde las filas socialistas el secretario de organización de esta formación, Juan Carlos Francisco Rivera, se posicionaba con cautela en relación al caso de Castrelo de Miño. Recordó que desde el PSOE se ha apostado siempre «por conseguir pechar un pacto estable de goberno con BNG. E nesa liña tivemos unha xuntanza cos concelleiros, militantes e simpatizantes antes da campaña das autonómicas. É certo que un dos nosos concelleiros non asistiu pero o outro negou taxativamente que houbese acordos ou negociacións co PP. Polo de agora non podo dicir máis nada, agardo a falar con eles para saber que pasa e poder facer un posicionamento con coñecemento de causa».

El PP no respondió a si hay una moción de censura en marcha en Castrelo de Miño o si existe un acuerdo con los dos concejales que han solicitado la baja en el PSOE. El presidente provincial del PP, José Manuel Baltar Blanco, ha señalado que «o PP de Ourense pensa nestes momentos na campaña e nas eleccións do 12X e no que lle convén a Galicia, que Feijoo sexa presidente, e non en ningunha outra cuestión. E menos entrar ao xogo dunha persoa que está indo contra os intereses de Ourense, das familias e dos autónomos». Según Baltar «Villarino ten un problema grave, un problema que xa motivou que o pleno da Deputación de Ourense lle esixira a dimisión pola súa forma de facer política. Ademais, nesta ocasión, indo contra milleiros de autónomos e pemes porque ordenou, verbalmente, ao Subdelegado do Goberno en Ourense que revisara a legalidade das axudas a milleiros de ourensáns. Está indo contra a economía das persoas e das familiar. Pero agora tamén ten un problema orgánico e de aí vén esta saída de tono desesperada, que é normal nun ser como este. En principio dende o PP seguimos valorando a súa indignidade, o seu ruín comportamento e a súa miserable actitude en todo este tempo en contra dos autónomos e das pemes. Sen dúbida estamos ante o peor exemplo da peor política». Para el presidente provincial del PP en Ourense «a quen hai que facerlle a moción de censura é a Villarino».