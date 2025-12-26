Tres familias de Madrid y de Bilbao se mudan a una aldea de Valdeorras por tres meses de alquiler gratis y trabajo asegurado

Dos de las tres familias que se mudaron a Casaio, una con cinco niños y otra con dos
Los padres de Casaio iniciaron una campaña para salvar el colegio y ya consiguieron ocho alumnos más: «Hay buenos precios y tranquilidad»

28 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El curso pasado en el colegio de Casaio había siete niños. Una cifra que ponía en peligro la escuela porque la Xunta establece un mínimo de seis. Ni los padres ni los pequeños —también los

