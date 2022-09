Los vecinos de Ribadavia, y especialmente los comerciantes, han sido los que han sufrido en mayor medida la carencia de agua. Desde las peluquerías a los alojamientos o los bares han tenido que sortear los inconvenientes con los clientes y las pérdidas económicas. Por eso han sido los que han recibido la noticia del restablecimiento del servicio con más alegría.

«Este mes sen auga foi un calvario, agora xa podemos respirar», subrayaba este lunes José Manuel Dabarca, del Bar Parra, en Francelos, uno de los núcleos de población con más problemas en el suministro. «Nós temos unha fonte de auga preto e sorteamos a situación como puidemos. A verdade é que a xente seguiu vindo ó bar e iso foi bo para nós», añade. Eso sí, recuerda que la higiene es indispensable en cualquier establecimiento hostelero y que no tener agua en los sanitarios fue un verdadero problema. Detalles que pasan desapercibidos cuando no hay escasez. «Deixabas un cubo no baño para que a xente o usara, pero hai de todo. Para nós isto foi case o máis difícil de todo. Tivemos dobre traballo e esforzo. Nos meus 58 anos nunca pasou o que pasou este ano pola seca», subraya.