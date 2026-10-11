A juicio el dueño de un pazo del siglo XV situado en Boborás por erigir un helipuerto sin licencia municipal y en suelo rústico protegido

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

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Vista aérea del Pazo Tizón, en Boborás, en el que ya no está visible el helipuerto
Vista aérea del Pazo Tizón, en Boborás, en el que ya no está visible el helipuerto SANTI M. AMIL

La Fiscalía de Ourense ve un delito contra la ordenación del territorio y advierte que el recinto se hizo a costa de suelo de viñedos

11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La controvertida actuación urbanística realizada en un pazo gallego del siglo XV situado en Moldes (Boborás), consistente en la construcción de un helipuerto, llegará a juicio en unos meses en Ourense. En el banquillo de

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