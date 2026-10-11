A juicio el dueño de un pazo del siglo XV situado en Boborás por erigir un helipuerto sin licencia municipal y en suelo rústico protegido
OURENSE / LA VOZ
BOBORÁS · Exclusivo suscriptores
La Fiscalía de Ourense ve un delito contra la ordenación del territorio y advierte que el recinto se hizo a costa de suelo de viñedos11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La controvertida actuación urbanística realizada en un pazo gallego del siglo XV situado en Moldes (Boborás), consistente en la construcción de un helipuerto, llegará a juicio en unos meses en Ourense. En el banquillo de