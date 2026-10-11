A juicio el dueño de un pazo del siglo XV situado en Boborás por erigir un helipuerto sin licencia municipal y en suelo rústico protegido

Vista aérea del Pazo Tizón, en Boborás, en el que ya no está visible el helipuerto SANTI M. AMIL

La controvertida actuación urbanística realizada en un pazo gallego del siglo XV situado en Moldes (Boborás), consistente en la construcción de un helipuerto, llegará a juicio en unos meses en Ourense. En el banquillo de