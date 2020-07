Beariz estuvo recibiendo a vecinos que viajaron desde México durante el confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

11/07/2020 20:58 h

Las situación del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se mantiene estable con los cinco casos activos: uno ingresado y cuatro en seguimiento domiciliario.

El foco de atención de los últimos días se centra en el rebrote surgido en Beariz, donde una joven dio positivo cuando le hicieron las pruebas al ser ingresada en el CHUO para una operación. Sus abuelos, que viajaron con ella desde México, se encuentran en seguimiento domiciliario. A Beariz llegan en primavera las personas que ya están jubiladas —por lo general reparten en año entre los dos países— y en los meses de junio y julio llegan las familias que pasan las vacaciones estivales en Galicia.

Para el alcalde, Manuel Prado López (PP), no se ha actuado convenientemente por parte del Gobierno para adoptar medidas en este supuesto. «Aquí estivo chegando xente durante todo o estado de alarma e de confinamento. Viaxaban dende México e chegaban ao pobo, dende Madrid ou dende outras cidades, e non había ningún control sobre iso. Eu non podía ir ver ao meu fillo, que está estudando en Santiago, nin podíamos ir á gasolineira, porque está a 100 metros de onde remata Beariz pero xa é Forcarei —e por tanto é outra provincia— e ao pobo chegaba xente dende miles de quilómetros de distancia. É certo que só temos tres casos e que a xente está extremando as precaucións, pero houbo un fallo do Goberno na regulación deste aspecto».

En la jornada del sábado los casos en el Concello de Beariz se circunscribían a los tres del mismo núcleo familiar, ya que todas las pruebas realizadas en el municipio arrojaron un resultado negativo.