Senén Pousa Soto, el histórico alcalde de Beade, cede el cargo temporalmente a su nieta por enfermedad

La Voz de Galicia

Ourense / La Voz 30/07/2019 05:00 h

Para la oposición ?solo el PSOE tiene presencia en la corporación municipal? y para una buena parte de los vecinos de Beade la transición política tenía nombre y apellidos. Algo que el histórico Senén Pousa (Beade, 1939) rechazaba hace unos meses, cuando confirmaba su intención de repetir como candidato del Partido Popular, y que ahora, semanas después de tomar posesión, ha materializado por obra y gracia de su delicada salud.

El alcalde que ostenta el poder de forma ininterrumpida en el municipio desde el año 1974 firmó el pasado 4 de julio un decreto por el cual se da cuenta de que «ante a necesidade de ausentarme do termo municipal, acordei delegar na primeira tenente de alcalde, Susana Fernández Pousa, a totalidade das funcións da Alcaldía, as cales deberá exercer a partir do 5 de xullo de 2019 ata o meu regreso, por motivos de saúde».

Susana Fernández Pousa, nieta del alcalde, figuraba de número dos en la lista del PP en las pasadas municipales y ya formaba parte de la corporación en el anterior mandato. La hija del regidor de Beade y madre de la alcaldesa en funciones, María del Carmen Pousa Santamaría, ocupaba el puesto de suplente en la candidatura del 26M. Senén Pousa ha ido perdiendo apoyos y se dejó un edil en las pasadas municipales ?4 tiene el PP por 3 del PSOE?. Operado hace un par de semanas, Senén Pousa en la actualidad se recupera en su domicilio.