La ruptura del gobierno de Barbadás deriva en un cruce de denuncias

El alcalde de Barbadás, cuando anunció su baja de militancia en el PSOE. MIGUEL VILLAR

El pasado mes de diciembre se conoció una denuncia por el canal interno del PSOE de una concejala de Barbadás que acusaba al alcalde de la localidad, Xosé Carlos Valcárcel, de no haberla protegido del acoso sexual de otro edil. El caso provocó la ruptura del gobierno local y ahora se resolverá por la vía judicial.

El regidor presentó el pasado día 11 de marzo una denuncia por injurias contra las cinco concejalas que abandonaron el ejecutivo local y que difundieron un comunicado relatando los supuestos episodios de acoso protagonizados por Valcárcel, así como contra el secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, contra el líder provincial del partido, Álvaro Vila, y contra su responsable de Organización, Antonio González Fiuza. Fuentes socialistas añaden que la edila supuestamente acosada presentó el pasado miércoles otra denuncia contra Valcárcel y el Concello de Barbadás.

El origen de toda la polémica está en una alerta que la concejala envió a finales del año pasado por el canal interno del PSOE, una vía que ha provocado varias crisis en el partido a lo largo de toda España y que acabó, por ejemplo, con la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo. En el caso de Barbadás, la denuncia aludía a la inacción del alcalde tras el supuesto acoso sexual de otro edil. Este habría enviado mensajes inapropiados a la afectada y el regidor asegura que, tras tener conocimiento de ello, forzó su dimisión. Ella y sus compañeras del grupo socialista afirman que, en realidad, lo que hizo fue ocultar el caso, sin ofrecer la protección debida a la supuesta víctima.