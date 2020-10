La Policía trata de aclarar qué le pasó a Nerea Añel tras confirmar los forenses que su muerte fue violenta

0

OURENSE / LA VOZ 08/10/2020

Nerea Añel no murió de forma natural. Los exámenes forenses realizados a los restos de la joven, localizados el pasado mes de septiembre en una aldea abandonada de Barbadás, han evidenciado que la joven de 27 años que estaba desaparecida desde principios del mes de enero no murió por causas naturales. Eso sí, ahora los agentes que se han hecho cargo de la investigación deben unir todas las piezas del puzle para saber si en la muerte de la joven participaron terceras personas o no.

De esta tarea se encargan desde hace ya días los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría, UDEV, así como los de la Unidad de familia y mujer, UFAM, quienes ya investigaron en su día sobre la desaparición de la joven.

Los restos de Nerea fueron encontrados en la mañana del domingo 13 de septiembre por una pareja de senderistas que de inmediato dieron la voz de alarma a las autoridades policiales. Días después se confirmó que los restos pertenecían a la joven ourensana y ahora, casi un mes después, se sabe ya que no murió de forma natural, si bien este hallazgo no implica necesariamente, que fuera víctima de un homicidio.

El caso, por ahora, se mantiene bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital ourensana a la espera de que se de con evidencias que permitan esclarece el suceso. Tras el levantamiento del cadáver, efectuado por la Guardia Civil, perros adiestrados rastrearon la zona en busca de posibles evidencias que contribuyeran a aclarar lo ocurrido, si bien no se halló nada significativo.

Se da la circunstancia de que no lejos de donde aparecieron los restos de Nerea ya se habían hecho rastreos meses antes, si bien en aquella ocasión no resultaron fructíferos.