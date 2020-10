Indignación en Barbadás por las restricciones decretadas por la Xunta

0

07/10/2020 19:16 h

La decisión de la Xunta de Galicia de aplicar al municipio de Barbadás las mismas restricciones decretadas para Ourense ha causado un profundo malestar en este Concello, que considera un agravio comparativo la equiparación entre los dos municipios al presentar realidades totalmente dispares en lo que a los contagios por coronavirus se refiere. En un comunicado encabezado por un significativo párrafo -«Indignación en Barbadás ante a decisión da Xunta de confinar ao municipio ao mesmo nivel que a cidade de Ourense»- el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, incide en que el duro y pormenorizado trabajo realizado en Barbadás para combatir el coronavirus se ha convertido en agua de borrajas por la decisión del Gobierno autonómico.

Según el regidor municipal, en el Concello están registrados «ao redor de 40 pacientes positivos por coronavirus» y la ratio está, muy de lejos, por debajo de las que se recomiendan para intervenir. Valcárcel lamenta que no se hubiese adoptado antes la decisión de confinar a la ciudad de Ourense y considera que equiparar las problemáticas de la ciudad y Barbadás causa un grave perjuicio económico y social a este municipio. También avanzó el alcalde que «estamos valorando a posibilidade de recorrer estas restriccións ante a Xustiza porque se están limitando dereitos fundamentais e non ten ningún soporte de datos sanitarios». También genera indignación en el alcalde socialista el hecho de que la Xunta no colabore con Barbadás «para solventar os problemas do día a día, pero para adoptar este tipo de medidas que afectan a dereitos fundamentais non se nos consulta». Además de reclamar un trato justo y coherente para su municipio, Valcárcel incide en que la decisión de la Xunta «vai perxudicar gravemente o tecido social e económico de Barbadás, fundamentalmente o comercio e a hostalaría».