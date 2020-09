Aparece en Barbadás el cadáver de una mujer joven

La madre de una ourensana que lleva cuatro meses desaparecida pide ayuda

La última vez que vio a su hija fue el 6 de enero. Era el día de Reyes y Nerea Añel fue a visitar a su madre y a sus abuelos. «Cenó con nosotros, fue un encuentro normal, distendido, y al terminar, ella se marchó. Desde entonces no he tenido noticias de ella», cuenta Belén Vázquez, madre de la joven de 27 años que los cumplió el pasado 22 de febrero y de la que no se sabe nada desde entonces. Algunos amigos aseguran que la vieron unos días después, pero transcurridos cuatro meses, son muchas las incógnitas sobre su desaparición, y muchos los temores de su madre.

