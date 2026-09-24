Ana Vázquez, la diputada gallega del espray: de discípula del baltarismo a tertuliana y polemista

Miguel Ascón Belver
Miguel Ascón OURENSE / LA VOZ

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Ana Vázquez enseña el miércoles a los periodistas el espray.
Ana Vázquez enseña el miércoles a los periodistas el espray. Jesús Hellín

Iba para inspectora de policía, pero redirigió su carrera a la política y le espera una plaza en la Diputación de Ourense

24 sep 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

Ana Belén Vázquez Blanco (Bande, 1975) iba para policía nacional. Se preparó para ello y ganó la oposición para ser inspectora, pero nunca llegó a incorporarse a su puesto porque ya era diputada. Es difícil

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