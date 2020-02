Un sirio hace creer a su hija de 4 años que los bombardeos son un juego para que se ría

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 18/02/2020 11:27 h

Un padre y su hija de 4 años juegan a «bomba o avión» mientras se desata sobre sus cabezas la cruenta guerra en Siria. Es el juego desesperado por el que Abdullah le ha enseñado a Salwa a reírse de las bombas y ha logrado su objetivo: transformar el miedo en sonrisa.

«Busqué soluciones para hacer de estos bombardeos una fuente de felicidad y no de miedo para la niña. Le enseñé que eso no daba miedo y que debía reírse», manifiesta este ingenioso padre a la edición turca del diario The Independent. Este juego le vino a la mente poco después de que unas bombas cayeran muy cerca de su casa en Serakib y la pequeña sufriera una crisis nerviosa.

El vídeo del padre y su hija jugando a «¿Avión o bomba?» no ha tardado en viralizarse y recibir todo tipo de elogios para Adbullah, que lo hace todo para que su niña sea feliz, informa La Vanguardia. La grabación tipo selfie también recuerda a la famosa película La vida es bella, de Roberto Benigni, en la que un padre se inventa una fantasía para proteger a su hijo en un campo de concentración nazi.