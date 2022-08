En los incendios declarados en Trasalba se encontraron pastillas de encendido

Que una parte importante de los incendios forestales son intencionados es algo sabido. Más difícil es muchas veces conocer quién es el autor. En eso se centra el trabajo de los investigadores, que va teniendo resultados. La Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Consellería de Medio Rural pilló a una mujer en Amoeiro que iba con pastillas de encendido y un mechero por medio del monte, «presuntamente en tentativa de provocar un incendio forestal», en una investigación realizada de manera conjunta con la Policía Autonómica. Las actuaciones se remitieron al juzgado de primera instancia de Ourense. La mujer fue puesta a disposición judicial en calidad de investigada.

Los agentes de la UIFO establecieron hace varios días un operativo de vigilancia en la parroquia de Trasalba tras detectar la existencia de actividad incendiaria y después de encontrar artefactos incendiarios y pastillas de encendido en los siete fuegos registrados en la zona desde el 13 de agosto. En estas labores participó también el personal del distrito forestal XII (Miño-Arnoia), que se encargaron de extinguir los fuegos, cuya superficie no llegó a una hectárea.

Desde la Consellería de Medio Rural aseguran que hay otras líneas de investigación abiertas por otros incendios y se muestran convencidos de que «concluirán na detención dos presuntos causantes». Y mandan un mensaje contundente: «Cando se probe que algún lume que se rexistre é provocado, o culpable pagará por todo, con penas de cárcere e co seu propio patrimonio. Non quedarán impunes e pagarán co que teñan os gastos de extinción, porque ademais de danar os montes, poñen en risco a vida de persoas».