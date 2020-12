La triste búsqueda de María del Carmen, desaparecida hace diez días

Hace más de una semana que María del Carmen, una vecina de Amoeiro, dejó su casa. Tiene 88 años y, a pesar de la búsqueda incansable de familiares, amigos, fuerzas del orden y grupos de emergencias, nada se sabe de ella. Es delgadita, tiene ojos claros y le gusta pasear, descubrir rincones de su tierra y siempre lo hace por la carretera. No es mujer de adentrarse en el bosque. María del Carmen tiene 88 años. Vive en Cimadevila, un pueblo de Trasalba y tiene un hijo. No hay pista alguna sobre su paradero, no se llevó nada de su casa ni dejó un mensaje antes de desaparecer. Ni siquiera a su hijo que la visitó la noche anterior, como era costumbre. María del Carmen tiene 88 años. Es una mujer sencilla, de esas que se conforman con lo que la vida les da y con ello disfrutan. Su edad llevó consigo un deterioro cognitivo, que últimamente era más visible, aunque no llegó a preocupar a su familia. Era habitual verla al aire libre, últimamente muchos dicen que se la cruzaban de vez en cuando. María del Carmen tiene 88 años. Paseaba sola, puede que sea de espíritu libre, pero siempre tenía una palabra de cariño para el resto de los paseantes. Cuando hace cuatro días apareció con vida José García Prieto, un hombre de 93 anos de Bande, tras perderse durante varias jornadas, hubo un hálito de esperanza. Puede ser. Hay milagros. Pero no. María del Carmen tiene 88 años, no 28. Si fuera así, creo, todos hablaríamos de ella y la sociedad estaría «asustada» ante tal noticia. ¿Dónde estás? Hoy varios vecinos volverán a salir para intentar encontrarla. Sin más. Porque el tiempo ya corrió en contra y María del Carmen ya tiene 88 años.

