El cuerpo del bebé que apareció en un arcón congelador en Allariz ya recibió sepultura tras realizarle la autopsia

Cementerio de Allariz, en el que reposan los restos ALEJANDRO CAMBA

El cuerpo del bebé localizado en el interior de un arcón frigorífico en un bajo de Allariz ya descansa en el cementerio municipal de la localidad, donde recibió sepultura el pasado jueves. El hallazgo se produjo el lunes y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) devolvieron los restos en custodia judicial tras finalizar la autopsia y la toma de muestras necesarias para intentar aclarar lo sucedido. Las primeras estimaciones apuntan a que se trataba de un feto de algo más de 32 semanas de gestación. Las pruebas practicadas también buscan determinar si el fallecimiento se produjo tras el alumbramiento o si se trató de un aborto, así como establecer una fecha aproximada de la muerte, que podría remontarse a hace más de dos décadas.

El cuerpo lo encontró una familiar de la mujer que era propietaria del congelador, ya fallecida. El electrodoméstico fue trasladado por la familia desde la vivienda de la difunta, en Ourense, hasta Allariz. Lo reubicaron en un trastero de la zona de garajes de un edificio en la calle Godalla y fue al ponerse a limpiarlo cuando descubrieron el cadáver.

Mientras la investigación judicial y policial continúa abierta para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon esa muerte y determinar su identidad y la de los progenitores, la noticia del hallazgo se convertía en protagonista de la mayoría de las conversaciones durante este sábado. La villa celebraba la Feira de Outono, uno de los mercado más concurridos del año, y tanto en el Campo da Barreira —donde se distribuyen los puestos ambulantes—, como en las calles, tiendas y bares los vecinos comentaban en corrillos lo ocurrido. «Estamos todos consternados, sorprendidos», resumía la propietaria de una céntrica cafetería. «Es como el guion de una película de terror; es increíble que pueda pasar algo así», comentaban Tina y Sole, dos hermanas ourensanas que se acercaron a la feria al igual que muchos residentes en otras localidades limítrofes.

Especialmente afectados estaban los vecinos de la calle Godalla, un pequeño vial en el que desembocan seis portales. «Estamos en shock», resumía el residente en uno de ellos, reconociendo que se están llamando entre los que se conocen, por si alguien necesita apoyo. «Muchos llevamos años, pero también hay gente que tiene aquí garajes alquilados y no vive en los pisos», añadía. «Si te pasa algo así, es un trago», opinaba la propietaria de otra vivienda, que corroboraba el deseo de que la persona que hizo el hallazgo reciba todo el apoyo posible. «Yo me imagino el susto y lo mal que lo estará pasando pensando que ese cuerpo congelado puede ser de su hermano», decía.

La investigación sigue su curso bajo las órdenes de la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, que asumió el caso y ha decretado el secreto de sumario. Los investigadores siguen el procedimiento habitual, que incluye la toma de declaraciones a familiares y personas del entorno de, en este caso, la antigua propietaria del arcón, además de a quienes lo trasladaron y a la persona que lo abrió y se encontró el cadáver. Otra de las cuestiones que se intenta esclarecer es quiénes podrían ser los progenitores del bebé, además de determinar si existía algún vínculo entre la mujer y el cadáver. Las muestras de ADN recogidas entre sus allegados permitirán comprobar posibles coincidencias genéticas.