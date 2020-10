Allariz no entiende que le impongan restricciones porque su situación sanitaria es tranquila

0

Ourense 07/10/2020 19:55 h

El Concello de Allariz critica que ninguno de los criterios que les expusieron las autoridades sanitarias para que la comarca de Allariz-Maceda pase a tener las restricciones del nivel 2 tiene en cuenta la situación epidemiológica del municipio alaricano. En Allariz, con datos del miércoles pedidos por el Concello, hay nueve casos activos. «A nosa situación sanitaria, segundo o propio sistema de comunicación que a Xunta de Galicia vén de anunciar, estaría nese Semáforo Covid, na cor verde, e polo tanto, segundo o mesmo sistema, no situaría como un concello en situación tranquila». El Concello de Allariz, en un comunicado, apunta que no se entiende que se tomen decisiones que supondrán la aplicación de restricciones «sen ter en conta os datos sanitarios de Allariz» mientras otros concellos más afectados por covid no tienen medidas.

Según la alcaldesa de Allariz, Cristina Cid (BNG), no se aplicaron a tiempo «medidas efectivas para controlar a pandemia en Ourense» y ahora otros concellos tienen que «pagar». «Se o que se quere garantir é que a poboación na capital cumpra co peche perimetral, o que deberá facerse será implementar medidas para garantir ese cumprimento, pero non castigar ao resto dos concellos».

El Concello esgrime que Allariz tuvo miles de visitantes durante el verano y, según sus datos, en la época estival solo tuvieron cinco casos. «Iso foi posible porque as veciñas e veciños de Allariz cumpriron nunha porcentaxe elevadísima coas medidas e protocolos establecidos», y subraya que los negocios, el comercio y la hostelería también cumplieron con niveles elevados. Anuncia el Concello que mañana al mediodía mantendrán una reunión por videoconferencia con el conselleiro de Sanidade para trasladarle de nuevo esta posición.