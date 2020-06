Hallan documentos sobre la cofradía del Corpus y el origen de la Festa do Boi de Allariz

0

Ourense 10/06/2020 08:35 h

Los historiadores alaricanos Antonio Blanco y Juan Seara han encontrado en los archivos parroquiales de la iglesia de San Pedro documentos que pueden ser importantes para conocer detalles sobre la organización, los bienes y las propiedades de la cofradía del Corpus. Creen que su estudio puede aportar datos interesantes sobre el origen de la Festa do Boi, que este año no se pudo celebrar por el covid, pero que sigue presente en el espíritu y en la historia de Allariz.

El hallazgo lo dio a conocer la asociación cultural Xan de Arzúa, congratulándose de que, a pesar de que la edición 703 de la Festa do Boi no se ha podido festejar, estas investigaciones sobre su historia la seguirán nutriendo y ayudarán a su conservación. La asociación organizadora recuerda que, además de su recuperación en 1983 cuando la fiesta ya estaba casi olvidada, fue importante decidir darle relevancia al carácter histórico con la procesión de Xan de Arzúa y no solo a las carreras y aspectos más festivos.

El acceso a estos documentos fue posible gracias al nuevo párroco de Allariz, Manolo Rodicio, que antes de enviar los viejos libros al archivo diocesano permitió hacer copias. Los historiadores ya han hecho un primer análisis pero se pondrán a transcribirlo y estudiarlo con detalle para conocer todo lo referente a esta cofradía, la fiesta y los datos recogidos en los documentos.