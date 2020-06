Los feriantes deciden no montar sus puestos en Allariz, disconformes con las nuevas fechas y ubicación que marca el Concello

0

La Voz de Galicia M. Rodríguez

ourense 01/06/2020 13:48 h

Este día 1 de mes hubiera tenido que celebrarse la feria quincenal de Allariz según el calendario tradicional. Pero el Concello decidió cambiar fechas y ubicación dentro de un plan para reactivar la economía local después del coronavirus. Hoy no ha habido feria, pero sí concentración de los feriantes en el campo de A Barreira y ante el Concello para protestar por la decisión del Concello. No ven viable acudir a las ferias todos los sábados del mes como establece ahora el Ayuntamiento no tampoco les parece cómoda la ubicación de los puestos en las calles del casco viejo.

«Estamos reclamando nuestro derecho y que se nos tenga en cuenta.Somos más de cien puestos los afectados.La ubicación en las calles no es cómoda ni para los puestos ni para la gente. Queremos seguir en la explanada de A Barreira, todos juntos en una zona común», explicaba Marli González, una de las comerciantes afectadas. Con el Concello hablaron dos veces, pero no se avino a atender su petición de mantener la fecha de los días 1 y 15 de cada mes y la ubicación tradicional, explicó esta portavoz. A los feriantes, la fecha de los sábados les coincide con otros mercados, en Xinzo, Verín u O Carballiño, expone González. A la espera de una respuesta en sentido contrario del Concello, por el momento deciden no montar sus puestos en Allariz.