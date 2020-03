Varios ayuntamientos ourensanos paralizan el cobro de impuestos mientras dure el estado de alarma

0

Ourense 21/03/2020 14:14 h

La situación de emergencia sanitaria ha sorprendido a algunos Concellos en pleno período de cobro de impuestos. Es el caso del Concello de Allariz, que no ha suspendido los períodos de pago, que tenía al cobro, desde el mes de febrero los impuestos de vehículos y la tasa de basuras. En principio, el plazo de pago es hasta el 4 de abril pero, según explica la alcaldesa, Cristina Cid (BNG), el secretario municipal está estudiando si se alargan los plazos. También esperan alguna aclaración más al respecto a partir del lunes, pues no están seguros de si otros impuestos estatales (seguridad social, IVA o retenciones) siguen vigentes.

En Celanova, «de momento», tampoco han suspendido los plazos de impuestos, algo que decidirán en función de cómo evolucione la situación. El Concello está condicionado, dice el alcalde Antonio Puga (Celanova Decide) para tomar medidas en esta situación excepcional porque ahora mismo no dispone ni de secretario ni de interventor titulares. En todo caso, el grueso de los impuestos municipales (IBI; vehículos o basuras) solían ponerse a cobro a partir de agosto.

El Concello de Barbadás tiene la recaudación de impuestos delegada en la Diputación de Ourense, por lo que ahora mismo no tienen competencias ni poder de decisión sobre el cambio en los plazos. Con todo, desde el gobierno local anuncian que elevarán la consulta a la administración provincial por si es posible aplazar los pagos.

En Ribadavia no girarán recibos de impuestos, tasas ni fraccionamientos en tanto dure el estado de alarma.

«A recadación dos nosos impostos está en mans da Deputación, polo que creo que serán eles quenes terán que decidir sobre ese retraso no cobro», explica el concejal de Facenda de Xinzo, Manuel Pérez Campos. Y añade: «O que si imos facer de inmediato é aboar as taxas dos feriantes das feiras quincenais que non poden acudir polo momento as mesmas, dada a situación de alerta».

«Temos que sentarnos detidamente e falar entre os concelleiros, xa que afrontamos unha situación totalmente nova ante o estado de alarma, e tomar unha decisión», avanzaba el alcalde en funciones y concejal de Economía de Verín, Diego Lourenzo.

En O Barco de Valdeorras, el alcalde, Alfredo García explicaba que todos los plazos están paralizados mientras dure el estado de alerta. Y en Petín también anunció la alcaldesa, Raquel Bautista, que el Concello no pasará ningún recibo mientras dure la alarma.