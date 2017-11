Desaparece de su casa de Allariz un nonagenario con alzhéimer y problemas de movilidad Un amplio dispositivo de búsqueda ha peinado la localidad en busca del anciano, del que no se sabe nada

Ourense 04/11/2017 19:52 h

Un amplio dispositivo de búsqueda ha tratado hoy de localizar, sin éxito, a un nonagenario residente en Allariz del que no se saba nada desde la primera hora de la mañana de este sábado.

Se trata de Julio Fernández González, un hombre con alzhéimer y que, según se sospecha, salió de su casa sin avisar a la persona que convive con él, quien lo vio por última vez a las seis de la mañana. Fue este particular quien, al levantarse y no verlo en su habitación, dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia, poniéndose en marcha en ese momento un dispositivo que peinó no solo los alrededores de la vivienda del anciano, en la rúa Vilanova, sino también las márgenes del Arnoia, el propio río, y diversos lugares que habitualmente visita.

Ninguna de esas acciones había dado al caer la noche, por lo que a partir de las diez de la mañana del domingo se reactivará la búsqueda, en la que participan Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Allariz. También se ha sumado la unidad de drones de Axega. El desaparecido era usuario diario del Fogar do Maior de Allariz, al que acudía en coche debido a sus problemas de movilidad.