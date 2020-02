A Veiga ultima su observatorio astronómico con miras a abrirlo en verano

Pablo Canedo y su socio Óscar Blanco gestionan Trevinca Skies, en Ourense

El mejor cielo de Galicia está a 300 kilómetros de Carballo. No de altura, aunque desde luego que a esos niveles las vistas no pueden ser malas, sino de distancia por carretera, que es donde está el municipio ourensano de A Veiga, ya en la frontera con Castilla y León. Ahí, en las lindes de Zamora, en los dominios de Trevinca, a un paso por el aire del lago de Sanabria, hay un espectacular observatorio astronómico que ideó, construyó y gestiona el carballés Pablo Canedo Vilariño, de 40 años, junto con su socio Óscar Blanco, de A Coruña. En realidad, son dos a muy pocos metros de distancia. Uno, instalado para el Concello de A Veiga, con dos cúpulas y un planetario, y otro, que lleva directamente esta nueva empresa, denominada Trevinca Skies, con cuatro casetas acondicionadas para alojar nueve telescopios cada una de ellas, por tanto 36. Es el resultado de un trabajo constante desde hace algo más de tres años, aunque la idea nació hace ya casi el doble. En medio ha habido que dar muchos pasos y salvar infinidad de obstáculos burocráticos. Porque, sí, colocar telescopios para observar el Universo en un punto muy elevado de Galicia no es sencillo. Y no solo elevado: dicen los expertos que es el mejor de Galicia y uno de los mejores de España, por muchas razones: altitud, clima, ausencia de contaminación... por eso es uno de los más codiciados destinos del mundo para la observación astronómica, dentro de la quincena de emplazamientos del producto turístico Starlight, cada vez con más adeptos.

Seguir leyendo