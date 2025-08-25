El vertedero de inertes de A Rúa sigue ardiendo tras más de una semana y extiende una nube tóxica sobre Valdeorras
La alcaldesa lamenta la falta de respuesta de la Xunta para apagar el fuego que quema restos textiles y plásticos procedentes de la fabricación de moqueta antitérmica para automóviles. Se calcula que habrá que mover 1.200 camiones con tierra para sofocarlo26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El fuego que se inició el 13 de agosto en Larouco, y que acabó convirtiéndose en el más grande de la historia de Galicia, traspasó los límites con el municipio vecino de A Rúa él