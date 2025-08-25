El vertedero de inertes de A Rúa sigue ardiendo tras más de una semana y extiende una nube tóxica sobre Valdeorras

Fina Ulloa
FIna Ulloa OURENSE / LA VOZ

A RÚA

El vertedero sigue ardiendo una semana después
El vertedero sigue ardiendo una semana después Santi M. Amil

La alcaldesa lamenta la falta de respuesta de la Xunta para apagar el fuego que quema restos textiles y plásticos procedentes de la fabricación de moqueta antitérmica para automóviles. Se calcula que habrá que mover 1.200 camiones con tierra para sofocarlo

26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El fuego que se inició el 13 de agosto en Larouco, y que acabó convirtiéndose en el más grande de la historia de Galicia, traspasó los límites con el municipio vecino de A Rúa él

