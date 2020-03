Y con marzo regresó la nieve a la provincia de Ourense

0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 02/03/2020 13:38 h

La semana ha comenzado bajo cero en la provincia de Ourense. A las once y media de la mañana se ha registrado la temperatura más baja, de 4,5 grados bajo cero, en la estación de esquí de Cabeza de Manzaneda (A Pobra de Trives), según los datos de Meteogalicia. Sobre la misma hora, en Lardeira (Carballeda de Valdeorras) estaban a -3,5 grados. Y la situación no es mucho mejor en otros puntos de la provincia, donde cerca de la una de la tarde, apenas se rozan los diez grados, como en O Barco de Valdeorras. Tanto frío, unido a las precipitaciones, dejó nieve en varios puntos. La estación de esquí ha amanecido nevada, aunque lejos de espesores que permitan a los deportistas soñar con unas jornadas de esquí. Subir hasta la estación se hacía algo más complicado debido a la densa niebla que ha ido espesando según avanzaba la mañana. Las máquinas quitanieves se encargaron de abrir las carreteras de la provincia que en algún momento del día presentaron problemas a la circulación. Y no solo eso, la nieve también se baraja como la posible causa del accidente registrado al filo de las nueve de la mañana en la OU-602 a su paso por Chandrexa de Queixa.

En cuanto al viento y la lluvia, dejaron algunos árboles caídos, en A Portela (Vilamartín de Valdeorras) y Manzaneda, aunque en ambos casos ya han sido retirados de la calzada. Desde el 112 indican que Ramirás y San Cibrao son los ayuntamientos con mayor número de incidencias registradas.

La lluvia ha caído con mucha fuerza en determinados momentos. A las once de la mañana, en Trives el aguacero era importante, provocando que la feria del día 1 (que se aplazó a hoy por coincidir en domingo) se quedase en mínimos. Varios de los feriantes se fueron poco después de montar los puestos, aunque no todos. Algunos decidieron seguir, como es el caso de Jesús Salvador Núñez, llegado desde Lugo con un puesto de embutidos, salazones y quesos. «Nas ferias dependemos sempre do tempo; nas feiras estamos sempre pendentes do tempo, porque se fai sol, fai sol, e se chove, porque chove... e días como hoxe que ás veces tes que recoller porque hai veces que incluso se che estropea a mercancía», contaba.

Jesús Salvador Núñez, en la feria de Trives LOLITA VAZQUEZ

Explicaba que a veces ni siquiera les da para cubrir los gastos, pero reconocía que le gusta el trabajo. «Teño negocios físicos, pero gústame saír á rúa, non estar sempre nun sitio estático cos mesmos clientes», relataba. Él pasa la mitad del mes de feria en feria, en las provincias de Ourense y A Coruña.