La Xunta estudia un proyecto para humanizar el centro de A Peroxa

Ourense 17/02/2020 11:21 h

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, se reunió este viernes con el alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane, quien le planteó la posibilidad de ejecutar un proyecto de humanización de una zona céntrica en la localidad. La representante de la Xunta se comprometió a estudiar la propuesta. «O alcalde trasladoulle á conselleira a necesidade de actuar nas zonas e rúas céntricas no núcleo urbano da Peroxa, co fin de harmonizar a estética das rúas, mellorar o mobilidade urbano e facer máis segura e accesible, tanto para peóns como para o tráfico rodado, esta zona do concello», explica el comunicado difundido por Medio Ambiente.