El Premio Ourensanía 2022 es para Manuel Outumuro. El prestigioso fotógrafo, nacido en A Merca en el año 1949, recogerá el galardón en un acto protocolario que tendrá lugar en el Teatro Principal de la capital provincial mañana, día 11 de noviembre, coincidiendo con la celebración del patrón de Ourense, san Martiño.

La decisión de designar a Outumuro como el premiado de este año fue adoptada por unanimidad por un jurado presidido por el titular de la Diputación, José Manuel Baltar, e integrado también por Patricia Torres, Maribel Outeiriño, Miguel Anxo Fernández, Luis González Tosar, Eva Torres, Jesús de Juana, Manuel Guede y Juan Luis Saco. Su dictamen destaca al fotógrafo «por unha traxectoria de primeiro nivel no ámbito nacional e internacional».

Formado como diseñador gráfico en la Escuela Massana, Outumuro fue también director de arte e ilustrador antes de comenzar en 1990 su carrera tras el objetivo. Él se define a sí mismo como un «artesano que realiza fotografías por encargo» y se ha especializado en los retratos. Ante su cámara han pasado cientos de referentes de la cultura contemporánea española, como directores de cine, actores, modelos, escritores o deportistas, y sus trabajos se han publicado en periódicos, revistas de moda y, en general, publicaciones de referencia a nivel nacional e internacional. Recientemente ha ganado también el Premio Lucie, considerado el Óscar de la fotografía.

«Os numerosísimos libros e exposicións retrospectivas da súa obra —con algunha mostra tan emblemática coma Outumuro looks, que chegou a ser exposta en cidades como Moscova, ou Outumuro BCN retrats— axudan a entender a pegada de Manuel Outumuro no deseño estético e o retrato da España contemporánea, a través dun estilo singular e natural, influído polos clásicos da fotografía e da pintura e no que a luz xoga un papel predominante», explica un comunicado de la Diputación.

Baltar informó telefónicamente al premiado de este reconocimiento en cuanto el jurado tomó la decisión y, más recientemente, lo recibió en su despacho. Outumuro dijo que se trata de un galardón que le hace «especial ilusión» porque le llega desde su tierra de origen.