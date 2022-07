Aurelio Garrido, tío de Miguel Ángel Blanco, delante de la tumba del concejal en Faramontaos. ALEJANDRO CAMBA

El terremoto de indignación, rabia y repulsa que comenzó hace un cuarto de siglo en Ermua, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, tuvo dos réplicas de especial importancia en la provincia de Ourense. Se registraron en los municipios de A Merca y Xunqueira de Espadanedo, de donde eran originarios los padres del concejal del PP y con los que mantenían una estrecha relación. En Cabanas, A Merca, está la casa familiar de Consuelo Garrido —la madre del edil— y precisamente a ella le quedó en herencia la propiedad. Y no lejos de allí, en Faramontaos, están enterrados los tres: Miguel Ángel Blanco y sus padres, Consuelo Garrido Cid y Manuel Blanco Pérez.

Aquellos días de julio de 1997 siguen grabados a fuego en la memoria de Aurelio Garrido, el tío del concejal que reside en Faramontaos y es la memoria viva de la familia materna, además de quien se ocupa de que nunca falten las flores en el cementerio que está cerca de su casa. Su salud no vive sus mejores momentos, tras mes y medio ingresado en el CHUO, y se resguarda de un sol de justicia en una mesa a la sombra junto al huerto de la casa. «Os recordos non son bos. Polo menos algo fíxose. O pobo vasco estaba con medo e polo menos agora teñen bastante liberdade e normalizouse a vida. Daquela a xente empezou a perder o medo, a pelexar e a saír á rúa, que antes non se atrevían. É unha mágoa que fora a conta nosa, porque el morreu e os pais leváronas no corpo», rememora.

Aurelio Garrido deja perdida la mirada y recuerda con nitidez a su sobrino: «El aquí era feliz. Viñan nos veráns e dicía que só con respirar o aire xa lle servía para gozar. Pasábao ben e saía por aí coa xente do seu tempo. Nos últimos anos, cando xa ao mellor non se achegaban os pais por calquera cousa, el viña coa moza». A él le correspondió el papel de gestionar, junto a su hermana y cuñado, el traslado de los restos mortales de Miguel Ángel Blanco al panteón familiar de Faramontaos. «Os pais sufrían porque lle facían pintadas e rompían as cousas onde estaba soterrado. Houbo que agardar dez anos, porque non se poden mover antes de que pase ese tempo, e foi daquela cando se trouxo. Fíxose sen dicir nada, para evitar problemas». En marzo y abril del 2020 murieron su cuñado y su hermana con escasos días de diferencia —Miguel Blanco se había perdido en el alzhéimer y Consuelo Garrido víctima del covid— y las cenizas fueron trasladadas a Faramontaos.