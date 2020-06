Electrónica y rural, ella es Mounqup

0

Se define como vocalista electrónica rural. La primera parte explica la música que hace Camille Hedouin en su proyecto Mounqup, nacido en 2012, y rural porque ella compone (y vive) en la aldea de Pardavedra en A Bola, a la que se mudó en 2011. Y desde la aldea celebra haber sido una de las bandas ganadoras del concurso de bandas emergentes Sonidos Mans (organizado por la Fundación Paideia en colaboración con la Xunta), lo que le permitirá grabar en Estudios Mans y tocar este verano en el Náutico de San Vicente do Mar (O Grove). «Carallo! Gañei!». Así de efusiva se mostraba la artista al conocerse vencedora. No es la primera vez que su trabajo es reconocido en un premio. A finales del 2017 se llevó el Fran Pérez Narf que convoca la Deputación de A Coruña para promocionar a artistas emergentes. Contaba entonces que dedicaría los 3.000 euros el premio a renovar equipos con los que seguir trabajando y creando. En su casa graba los loop y recurre a las bases electrónicas apra ir creando los temas a loos que ella misma pone voz, porque Mounqup es un proyecto individual en el que Hedouin presume de sus raíces francesas, pero en el que también recurre al inglés y al gallego para poner letra a sus temas. Desde el rural sigue creando, y desde el rural se reivindica, a ella misma y a todo el sector. #NoNosCanceles, reclama. No nos quedemos sin programación cultural.