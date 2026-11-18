Piden veinte años de cárcel para el hombre que tiroteó a su mujer en Verín tras quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a ella
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La Fiscalía de Ourense sostiene que el acusado disparó nueve balas hacia la vivienda en la que estaban la víctima y su padre, tras una discusión con ellos desde la calle. Dos de los proyectiles entraron en el interior y uno alcanzó de lleno a la mujer, que resultó herida grave19 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 25 de mayo del 2025 una mujer fue tiroteada por su marido, padre de sus tres hijos. Meses antes la víctima lo había denunciado por malos tratos y se había dictado una orden de