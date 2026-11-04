La moción de censura en Rairiz de Veiga sale adelante con los votos de los concejales no adscritos que abandonaron el PP, el BNG y el PSOE

Camilo Fernández, atendiendo a los medios de comunicación tras prosperar la moción de censura. ALEJANDRO CAMBA

El Concello ourensano de Rairiz de Veiga (1.154 habitantes) ya tiene nuevo alcalde, Camilo Fernández. Prosperó, por lo tanto, la moción de censura impulsada por él y el otro concejal del PP y por los otros dos representantes del BNG, junto a un edil elegido por el PSOE, aunque apartado del gobierno encabezado por la socialista Asunción Morgade hace poco más de un año, pasando a ser no adscrito. Populares y nacionalistas tienen también esa condición tras desautorizar las respectivas direcciones de ambos partidos la operación con más o menos contundencia y agilidad.

Hace ya tiempo que las siglas son una cuestión circunstancial en la política local de Rairiz de Veiga. Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio fue alcalde desde el año 1999 hasta el 2011 con el BNG y desde el 2011 al 2015 con el PP. Cuando fue condenado por prevaricación por contratar obras y personal «a dedo», le tomó el relevo su mano derecha, la actual alcaldesa, Asunción Morgade. Esta continuó bajo el paraguas de la formación popular durante ocho años, hasta las últimas elecciones, del 2023, cuando se presentó por el PSOE.

La moción de censura debatida este miércoles salió adelante, pero el PSOE recurrirá en el Juzgado, tal y como avanzó un escrito presentado ayer mismo por la hasta ahora alcaldesa advirtiendo de que dos concejales socialistas no habían sido citados correctamente para el pleno. Efectivamente, antes de iniciarse la sesión, el secretario municipal informó de que habían sido convocados por correo ordinario y no certificado, por lo que no asistieron y ahora podrían presentar un recurso contencioso-administrativo.

Así lo harán, según confirmó Morgade, que tomó la palabra para defender su gestión al frente del Concello durante los once años que ocupó la Alcaldía. Además, criticó duramente a los promotores de la moción de censura, especialmente al exsocialista Daniel González. Habló de «intereses persoais» y de una falta de proyecto político «destes cinco». En un ambiente muy polémico, con constantes interrupciones del público para llamar «mentirosos» o incluso «marranos» a los concejales que presentaron la propuesta, el candidato a alcalde no quiso utilizar su turno de palabra y fue el secretario quien dio lectura a la moción, que argumenta que en el Ayuntamiento hay una «nova maioría» pese a reconocer las «diferenzas ideolóxicas» entre los promotores del relevo.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Así fue el pleno de la moción de censura en Rairiz de Veiga ALEJANDRO CAMBA

Tras la votación, el pleno se levantó sin que se produjese la clásica foto de entrega del bastón de mando al nuevo regidor. Este, Camilo Fernández, atendió a los medios de comunicación y calificó la ausencia de los dos concejales del PSOE y el recurso anunciado por Morgade como una «artimaña máis» para evitar la censura. Fernández recordó, de ese modo, que la regidora trató de frenar el pleno con otro contencioso por no estar autenticadas las firmas de los promotores de la moción, pero el juzgado rechazó esa pretensión. Según aseguró, se presentará a las próximas elecciones, aunque no aclaró con qué siglas: «Temos seis meses para que o pobo fale». Daniel González, el exconcejal socialista, fue acusado por la alcaldesa de actuar como venganza por no haber contratado a su hermano en el Concello, pero este lo negó, asegurando que se trata de «bombas de fume para ocultar a súa mala xestión».

En el pleno no hubo representantes a nivel comarcal o provincial ni del PP ni del BNG, pero sí hubo una nutrida representación de dirigentes socialistas. Encabezándolos estaba el secretario provincial del PSOE, Álvaro Vila, que avanzó que Asunción Morgade repetirá como candidata del partido a la Alcaldía de Rairiz de Veiga en las elecciones del próximo mes de mayo.