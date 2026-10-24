Detenido un ourensano por simular el robo de su móvil de alta gama para cobrar el seguro

Imagen de archivo de un usuario con un teléfono móvil MONICA IRAGO

El plan diseñado por un ourensano para fingir el robo de su móvil de alta gama y cobrar el seguro no salió como él esperaba porque los agentes de la Policía Nacional lo descubrieron y acabaron deteniéndolo por simulación de delito y tentativa de estafa.

Los hechos tienen su origen a mediados de junio, cuando el investigado acudió a la comisaría de Ourense para denunciar el robo. Este, según su versión, se produjo mientras él se estaba bañando en una piscina pública de la ciudad. Aprovechando que sus pertenencias estaban sin vigilancia, alguien habría sustraído su móvil, valorado en 1.300 euros.

Sin embargo, agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense realizaron las oportunas indagaciones respecto del terminal y comprobaron cómo el denunciante había hecho el intento de cobrar del importe del seguro contratado para este tipo de situaciones.

Viéndose acorralado por las preguntas de los policías, el hombre acabó reconociendo que el teléfono móvil no había sido robado y que, en realidad, estaba en poder de un conocido suyo, por lo que procedieron a su detención y ya han puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.