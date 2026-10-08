Los primeros pastores titulados de Galicia se preparan para incorporarse: «Levas un golpe de realidade pero é un sector con saída»
OURENSE / LA VOZ
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Los alumnos del primer curso de la Escola de Pastores asumen que es complicado empezar de cero como actividad principal18 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Escola de Pastores de Galicia se estrenó este año en Xinzo de Limia para alentar con formación a quien quisiera dedicarse a la ganadería. Ha sido el primer curso específico sobre el manejo de