La oposición planta el pleno del Concello de Ourense tras llamar Jácome «etarras» a los concejales del BNG

M. A.

La tensión en el salón de plenos del Concello de Ourense está disparada. Este viernes la corporación municipal estaba convocada para la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre. Los ánimos ya venían caldeados de una reunión extraordinaria celebrada solo 24 horas antes para la aprobación de los presupuestos municipales del año 2026 y, después de un intenso debate, todo explotó con una alusión de Gonzalo Pérez Jácome a los concejales del BNG.

El alcalde estaba dirigiéndose a la portavoz del grupo popular, Ana Méndez, recriminándole su voto en contra de asuntos clave en materia económica. «El PP y el BNG ahora hacen piña. El PP con los etarras, manda carallo. ¿Quién lo diría?» , dijo el regidor. Esas palabras tuvieron una reacción inmediata por parte del líder de la organización nacionalista, que le pidió que las retirase. «Nós non somos etarras nin somos violentos, somos enormemente demócratas e entendemos a democracia de forma ampla», dijo Luis Seara.

Jácome no solo no se retractó, sino que insistió en que el BNG «está con Bildu» y subrayó que los nacionalistas tomaron «por la fuerza» el Concello de Allariz. Así las cosas, los cuatro concejales del Bloque decidieron abandonar el pleno en señal de protesta e inmediatamente después les siguieron los seis presentes del PSOE —faltó, de nuevo, el exalcalde Paco Rodríguez— y los siete del PP. Tan solo se quedaron, por lo tanto, los diez ediles del gobierno de Democracia Ourensana y su líder se felicitó por la situación. «Si tuviéramos como ahora mayoría absoluta, sí que funcionaría la ciudad», dijo.

De hecho, justo antes de la espantada de la oposición, tocaba votar una modificación presupuestaria de cuatro millones para habilitar el crédito necesario para abonar las deudas que reclama la empresa concesionaria del transporte urbano, pendientes de resolución definitiva en el juzgado. Con el resto de concejales ya fuera del salón de plenos, solo hubo diez votos, los diez de DO, y todos a favor. Previamente se habían debatido dos reconocimientos extrajudiciales para abonar facturas pendientes del alumbrado público (por algo más de 800.000 euros) y del servicio de recogida de basura (por un total de 4,3 millones). La primera de las propuestas salió adelante, pero la segunda fue bloqueada por los votos en contra de PP y BNG, que alertaron de posibles irregularidades en los gastos autorizados por el gobierno local. El PSOE se abstuvo en los dos puntos. Durante el debate, Jácome fue también muy duro con la portavoz del grupo popular, Ana Méndez, a quien calificó como una ignorante. «Jamás vi semejante espécimen de candidata», señaló.

Asuntos sin debatir

La gota que colmó el vaso fue la alusión a de Jácome a los concejales del BNG como «etarras» y, como consecuencia del plante de la oposición, quedaron sin debatirse las cinco mociones que estaban previstas en el orden del día, una de DO sobre el comercio, una del PP sobre parques infantiles, dos del PSOE sobre estancias en países de habla inglesa para estudiantes y sobre la mejora de los servicios turísticos de la ciudad y una del BNG relativa a la creación de zonas verdes en solares vacíos del casco viejo. Tampoco pudo leerse una declaración institucional acordada por unanimidad con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y la trata.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Los concejales de la oposición abandonan el salón de plenos del Concello de Ourense M. A.

El pleno terminó, por lo tanto, mucho antes de lo previsto y después PP, PSOE y BNG difundieron un comunicado conjunto en el que anuncian que estudiarán medidas, aunque no precisan cuáles, «ao entender que no día de hoxe sobrepasáronse todos os límites». Según dicen, los ataques de Jácome a la oposición se han recrudecido durante los últimos meses: «As faltas de respecto, os insultos, as interrupcións e mesmo as ameazas, son unha constante ao resto de membros da oposición, situación que os tres grupos entenden, non pode seguir tolerándose».