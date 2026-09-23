Una boda en Ourense que acabó como el rosario de la aurora: con los familiares peleándose, cristales rotos y la novia pidiendo el divorcio

A Casa da Tulla, en Gomesende.

La celebración de una boda en una casa rural de Ourense terminó como el rosario de la aurora, con los familiares de los novios enfrentados, vajillas rotas, con la intervención de la Guardia Civil y una petición de divorcio por parte de la mujer. Ocurrió el sábado pasado en Gomesende, donde los contrayentes y sus invitados se habían reunido para festejar su unión en A Casa do Tulla, una casona del siglo XVII restaurada para el turismo rural.

Él, un hombre de mediana edad natural del vecino municipio de Ramirás, había contratado el bucólico espacio para una celebración que los propios interesados organizaron a través de una empresa de cáterin. Es conocido en la zona y ya había alquilado el inmueble en alguna otra ocasión. La novia, de origen colombiano, se convirtió en la protagonista de la fiesta, por motivos que se han hecho virales. La esposa empezó a reclamarle a su pareja en medio del banquete que le diera cuarenta mil euros en concepto de un supuesto acuerdo nupcial. Teóricamente, ese dinero se lo debía entregar allí mismo, al recibir los regalos de los invitados. El marido se negó y comenzó una discusión en la que se enzarzaron los familiares de ambos, con vasos de cristal volando.

La novia admitió incluso ante sus invitados que no quería a su marido y que pediría enseguida el divorcio, para lo cual había contactado con un abogado. Además, al parecer, en un momento se fue al baño con un joven de la organización del evento con el que habría tenido «un rápido desahogo carnal», según La Región. La situación se volvió violenta hasta el punto de que se reclamó la presencia de la Guardia Civil. Una patrulla llegó, puso calma y levantó acta de lo ocurrido, si bien no se formalizó ninguna denuncia. La casa alquilada no sufrió desperfectos. Solo aparecieron unos cristales rotos en el exterior, confirmaba la propietaria del inmueble, que señala que no estaba presente durante el evento. Además de la ruptura de vajilla, no se sabe si se consumó la del matrimonio, ya que el marido quería continuar la relación con la esposa, a pesar de todo lo ocurrido en el banquete.