La provincia de Ourense registró tres temblores de tierra esta madrugada

Captura de la web del Instituto Geográfico Nacional con los seísmos registrados en Galicia desde este pasado lunes

Ni uno ni dos, sino tres temblores de tierra se registraron esta pasada madrugada en la provincia de Ourense. Dos de ellos, uno en la capital provincial y otro en el concello de Padrenda, fueron escasamente percibidos, pero el tercero sí alcanzó una magnitud suficiente como para que pudiera sentirse por parte de la ciudadanía. Ocurrió pasadas las tres y cuarto de la mañana en la ciudad de Ourense, en concreto en la parroquia de Rairo, una zona rural a unos dos kilómetros del centro urbano.

Allí, a unos 11 kilómetros de profundidad, tuvo su epicentro un seísmo que, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), alcanzó una magnitud de 2,7 en la escala de Richter. Desde el 112 Galicia confirman que la central de emergencias no recibió ninguna llamada relacionada con este movimiento de tierra o con cualquiera de los otros producidos durante esta pasada noche.

No fue el único temblor registrado en la ciudad de As Burgas durante la noche, ya que unos minutos antes, a las 3:08 horas, la tierra también se movió ligeramente. En este caso, fue en la parroquia de Velle, en la zona del polígono de A Batundeira y cerca del embalse de Velle. La magnitud fue de solo 1.6, y el epicentro del seísmo estuvo a una profundidad de 23 kilómetros bajo tierra.

El tercer movimiento sísmico se produjo en el concello ourensano de Padrenda, ya hacia las seis y diez de la mañana. La magnitud fue también de 1.6, y el Instituto Geográfico Nacional sitúa su epicentro a 21 kilómetros de profundidad, en una zona sin habitar de la sierra do Leboreiro, próxima a la frontera entre Galicia y Portugal.

Otros tres seísmos en los últimos días

Más allá de los pequeños seísmos de esta madrugada, en los últimos días el IGN registró otros tres temblores en Galicia, todos de alrededor de dos grados. El miércoles, hacia las 15.35 horas, hubo un movimiento de 2.1 en Abuín, en el concello de Lugo. Unas doce horas antes, hacia las tres y media de la madrugada, se había anotado otro de 2 grados en el concello ourensano de A Veiga, a unos cinco kilómetros de la Praia dos Franceses.

Por otro lado, el lunes 20, poco antes de las cuatro de la tarde, la tierra se movió en Becerreá (Lugo). El epicentro de este temblor estuvo al lado del mercado ganadero, y la magnitud fue de 2.1.