La línea ferroviaria del Miño cumple 145 años: nació tarde y esquivó la ciudad de Ourense

Manuel Hernández y Paco Boluda, en el punto kilométrico de la línea entre Ourense y Vigo que se inauguró hace 145 años MIGUEL VILLAR

La historia ferroviaria gallega tiene un hito marcado en su libro de efemérides que cumple estos días 145 años. A mediados de junio de 1881 tuvo lugar el primer recorrido en tren entre las ciudades