La línea ferroviaria del Miño cumple 145 años: nació tarde y esquivó la ciudad de Ourense
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El ferrocarril que unió Vigo con la provincia en 1881 estuvo marcado por los retrasos y tardó casi veinte años en completarse por el escaso interés industrial y su complejo trazado fluvial13 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La historia ferroviaria gallega tiene un hito marcado en su libro de efemérides que cumple estos días 145 años. A mediados de junio de 1881 tuvo lugar el primer recorrido en tren entre las ciudades