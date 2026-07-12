La línea ferroviaria del Miño cumple 145 años: nació tarde y esquivó la ciudad de Ourense

Rubén Nóvoa Pérez
Rubén Nóvoa OURENSE

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Manuel Hernández y Paco Boluda, en el punto kilométrico de la línea entre Ourense y Vigo que se inauguró hace 145 años
Manuel Hernández y Paco Boluda, en el punto kilométrico de la línea entre Ourense y Vigo que se inauguró hace 145 años MIGUEL VILLAR

El ferrocarril que unió Vigo con la provincia en 1881 estuvo marcado por los retrasos y tardó casi veinte años en completarse por el escaso interés industrial y su complejo trazado fluvial

13 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La historia ferroviaria gallega tiene un hito marcado en su libro de efemérides que cumple estos días 145 años. A mediados de junio de 1881 tuvo lugar el primer recorrido en tren entre las ciudades

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