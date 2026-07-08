La Xunta creará 1.800 nuevas plazas públicas en la red de residencias de mayores

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el alcalde de Piñor, José Luis González David Cabezon

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer un nuevo plan de residencias de mayores que sumará 1.800 nuevas plazas públicas y que comenzará su desarrollo en septiembre, enfocándose en municipios de menos de 50.000 habitantes. Lo hizo durante su visita al centro que se está construyendo en el concello ourensano de Piñor, junto a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Las obras en el municipio se enmarcan en una iniciativa dotada de 18,5 millones de euros procedentes de fondos europeos que encara su recta final, facilitando la creación de un total de 703 nuevas plazas públicas repartidas en 24 residencias —en las que habrá 569 plazas— y centros de día —con capacidad para 134 personas— de toda la comunidad. El objetivo es proporcionar servicios en el rural y así ayudar a fijar población.

Este plan tiene un impacto relevante en la provincia de Ourense, cuyo perfil demográfico exige una respuesta urgente y profesional. Más del 60 % del presupuesto total de este plan autonómico —que financió 16 proyectos en la provincia, frente a los tres de A Coruña y Pontevedra y los dos de Lugo— se destinó a este territorio. En este escenario, la Diputación de Ourense se colocó como la única administración provincial que sumó su esfuerzo económico, aportando un total de 2,3 millones de euros que contribuirán a crear más de 400 nuevas plazas residenciales en la provincia, entre ellas las 41 de la futura residencia de Piñor.

Más allá del refuerzo asistencial del cuidado las 24 horas del día, la inversión en estas infraestructuras en el rural actúa como motor socioeconómico. «Estes centros axudan a xerar postos de traballo cualificados na propia zona; impulsan e activan o comercio local dos concellos; e abren fiestras de oportunidade para fixar habitantes», destacó Luis Menor. El presidente de la Xunta no dudó en agradecer a la Diputación por su colaboración estratégica en este proyecto, cuyo objetivo es apoyar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes: «Galicia Calidade é moito máis que un eslogan, é demostrar que as cousas que custan cartos públicos hai que facelas ben».

Un nuevo plan en septiembre

La estrategia de la Xunta de atención a la tercera edad tiene un mayor recorrido. Alfonso Rueda adelantó que el Gobierno autonómico dará continuidad a este esfuerzo con un nuevo plan de residencias que arrancará el próximo mes de septiembre con el objetivo de incrementar en 1.800 las plazas públicas en la comunidad, enfocándose en municipios de menos de 50.000 habitantes. Sobre esta futura iniciativa, Luis Menor ratificó la total voluntad de la Diputación de mantener esta línea de cooperación estratégica con la Xunta en futuros planes para dar respuesta a la altísima demanda existente.

Este despliegue de infraestructuras se complementa con la consolidada red de apoyos que Galicia ofrece para que los mayores puedan decidir cómo vivir esta etapa. «É de xustiza devolverlles todo que nos deron, atender á xente que sempre nos atendeu», recordó Rueda. Entre las medidas clave destacan el Bono Coidado no Fogar — que permite atender a cerca de 40.000 personas dependientes en sus propios domicilios con la previsión de alcanzar los 50.000 usuarios en este mandato— o las Casas do Maior, que hoy suman 150 centros repartidos por el territorio y que se ampliarán con diez nuevos recursos en el año 2027. Un blindaje social para que los gallegos puedan envejecer con dignidad sin verse obligados a abandonar su entorno.