La Audiencia de Ourense archiva la causa penal contra Jácome por prevaricación por compatibilizar ingresos públicos y privados

Gonzalo Pérez Jácome, en un pleno del Concello de Ourense. MIGUEL VILLAR

La Audiencia Provincial de Ourense acaba de decretar el sobreseimiento de la causa en la que se investigaba al alcalde Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) por un presunto delito continuado de prevaricación. Los hechos investigados se referían a no haber solicitado la compatibilidad entre su condición de regidor con dedicación exclusiva y el ejercicio de actividades profesionales privadas, entre ellas la dirección de una televisión local.

El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del regidor ourensano y ha revocado el auto dictado el 14 de abril del 2026 por el Tribunal de Instancia de Ourense, que había ordenado continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado al considerar que los hechos podrían ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal. La sala subraya en su resolución que «no toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva», y añade que no es «equivalente a una resolución arbitraria expresa». En esa línea, incide en que «no basta que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que constituya el delito de prevaricación».

Los magistrados consideran además «cuestionable» exigir la declaración de compatibilidad cuando un cargo con dedicación exclusiva desarrolla «ocupaciones marginales remuneradas», cuestión que, a su juicio, «resultaría propia de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido». La Audiencia también destaca que la conducta del investigado pudo estar amparada por informes técnicos y por la propia postura del Ministerio Fiscal, que tras abrir diligencias de investigación por los mismos hechos las archivó al concluir que no existía infracción penal sino una irregularidad de carácter administrativo. En el mismo sentido, el auto señala que «durante todo el tiempo transcurrido desde que el alcalde ejerce como tal, siendo además un hecho notorio, en ningún momento consta efectuado reparo alguno de legalidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento».

El tribunal concluye que, de existir alguna irregularidad, esta es de naturaleza administrativa y deberá depurarse por esa vía. La resolución no es firme, al caber recurso de casación. Esta resolución llega apenas un par de días después de que el Ministerio Fiscal pidiera nueve años de inhabilitación para el regidor. Entendía que «el acusado estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad». Los ingresos recibidos de sus actividades privadas, entre los años 2019 y 2024, ascienden a un total de 787.687,93 euros