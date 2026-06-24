La Fiscalía de Ourense pide nueve años de inhabilitación para Jácome

Jácome, en un pleno del Concello de Ourense. MIGUEL VILLAR

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cobra un sueldo por dedicación exclusiva del Concello de Ourense y compatibiliza esos ingresos con los que recibe de sus actividades privadas, especialmente de su televisión local, Auria TV, sin haber solicitado la autorización preceptiva del pleno. Un Juzgado ourensano tiene abierta una causa contra él por ese motivo y se le acusa de un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación y, de haber sentencia condenatoria antes de las elecciones del próximo mes de mayo, el líder de Democracia Ourensana (DO) no podría presentarse a esos comicios.

En su escrito de acusación, el fiscal repasa los sueldos públicos percibidos por Jácome en su condición de alcalde: 36.501,63 euros desde julio a diciembre del año 2019, 69.925,94 euros en el 2020, 70.555,24 euros en el 2021, 73.024,70 euros en el 2022, 75.215,42 en el 2023, 77.457,30 euros en el 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre del 2025. A ello añade los ingresos recibidos de sus actividades privadas, que entre los años 2019 y 2024 ascienden a un total de 787.687,93 euros. Ese dinero proviene, básicamente, de la televisión local que dirige. Y Auria TV tiene como uno de sus principales fuentes de financiación los fondos que recibe mensualmente DO por su representación tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. Solo en el año 2020, el primer ejercicio completo de Jácome como alcalde, los ingresos que generó su televisión superaron los 200.000 euros.

«El acusado estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad», dice la Fiscalía, que destaca los ingresos percibidos por Jácome de Auria TV y de sus otras actividades privadas, relacionadas con la «promoción inmobiliaria de edificaciones». Según concluye el escrito de acusación, «las ocupaciones ajenas al cargo de alcalde del acusado no tenían el carácter de residual, secundario o marginal».

Para compatibilizar sus actividades públicas y privadas, el alcalde debería haber solicitado la autorización del pleno, pero no lo hizo y el fiscal cree que actuó de ese modo porque «le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad». Y lo hizo a sabiendas de que era una situación irregular, concluye el escrito de acusación.

En consecuencia, la Fiscalía de Ourense considera que Jácome debe ser juzgado por un delito de prevaricación y pide que sea condenado a nueve años de inhabilitación para «todo empleo en la función pública cuyo acceso sea electivo, incluido personal de confianza, en cualquier Administración, entes o sociedades públicas, o en sociedades mixtas de capital público y privado, sea de ámbito local, autonómico, nacional o de la Unión Europea, así como a cualquier cargo o puesto que sea fruto de elecciones en el ámbito local, autonómico, nacional o europeo».

Además, la Fiscalía pide que sean llamados como testigos el exconcejal de Democracia Ourensana que presentó la querella que dio origen al caso, Telmo Ucha, y los agentes de la Policía Nacional que desarrollaron la investigación.

La Audiencia Provincial aún debe resolver los recursos contra la imputación

En el caso de que Gonzalo Pérez Jácome sea juzgado y condenado por un delito de prevaricación, su inhabilitación le impediría presentarse a las elecciones de mayo del año que viene. La legislación vigente establece que sería inelegible para el cargo aunque la sentencia no sea firme.

Fuentes jurídicas apuntan que los plazos son muy justos y que es difícil que haya una resolución para entonces, aunque nada es descartable. Todavía quedan por resolver, por ejemplo, los recursos presentados por las partes frente al auto de imputación del juez instructor. Gonzalo Pérez Jácome pidió el archivo del caso al entender que no hubo nada delictivo en su proceder y el denunciante defiende incluso que debe ser encarcelado. Telmo Ucha quiere que también sea juzgado por los delitos de malversación, por los salarios del Concello recibidos de forma irregular, y de falsedad documental, por ocultar una veintena de propiedades inmobiliarias en sus declaraciones de bienes y patrimonio. El exedil, además de la inhabilitación, reclama once años y seis meses de prisión para Jácome.