El mejor expediente de Turismo del campus de Ourense es de una alumna de 60 años: «La universidad me ha hecho crecer como persona»

Miguel Cebrián Gómez
Miguel Cebrián OURENSE / LA VOZ

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La estudiante Pilar Araújo, en una de las aulas del campus ourensano.
La estudiante Pilar Araújo, en una de las aulas del campus ourensano. Santi M. Amil

Después de una vida dedicada a la administración y a la curiosidad por lo que la rodea, Pilar Araújo insta a todos los estudiantes a que expriman al máximo su experiencia dentro y fuera de las aulas

01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado 23 de mayo, decenas de alumnos de los grados de Turismo, Administración de Empresas y varios másteres recogieron sus diplomas en un abarrotado salón de actos de la Escuela de Ingeniería. Entre móviles

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