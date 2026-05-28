El mejor expediente de Turismo del campus de Ourense es de una alumna de 60 años: «La universidad me ha hecho crecer como persona»
OURENSE / LA VOZ
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Después de una vida dedicada a la administración y a la curiosidad por lo que la rodea, Pilar Araújo insta a todos los estudiantes a que expriman al máximo su experiencia dentro y fuera de las aulas01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado 23 de mayo, decenas de alumnos de los grados de Turismo, Administración de Empresas y varios másteres recogieron sus diplomas en un abarrotado salón de actos de la Escuela de Ingeniería. Entre móviles