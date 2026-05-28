El mejor expediente de Turismo del campus de Ourense es de una alumna de 60 años: «La universidad me ha hecho crecer como persona»

La estudiante Pilar Araújo, en una de las aulas del campus ourensano. Santi M. Amil

El pasado 23 de mayo, decenas de alumnos de los grados de Turismo, Administración de Empresas y varios másteres recogieron sus diplomas en un abarrotado salón de actos de la Escuela de Ingeniería. Entre móviles