El PP dice que la candidata en Ourense será mujer «salvo que apareza un Mbappé da política»

Luis Menor, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

A un año de la cita con las urnas en la ciudad de Ourense, la última encuesta de Sondaxe muestra un escenario abierto en el pulso por ser la primera fuerza política. El desgaste de Democracia Ourensana —el partido de Jácome retrocede de 10 a 8 ediles según el informe— y la ligera mejoría del Partido Popular —que pasaría de 7 a 8 concejales— han elevado la expectación por conocer quién será el candidato de los populares que se enfrente a Gonzalo Pérez Jácome. Y más cuando tanto PSOE como BNG parecen apostar por la continuidad de sus actuales portavoces municipales, Natalia González y Luis Seara, respectivamente. En el caso del PP, el presidente provincial, Luis Menor, reconoció ayer que la decisión todavía no está tomada y que, presumiblemente, no se conocerá hasta finales de junio, cuando el partido tiene previsto anunciar oficialmente a sus candidatos para las siete ciudades gallegas.

A preguntas de los periodistas, el líder popular en Ourense redujo el número de alternativas al afirmar que lo más probable es que la candidata sea una mujer. «O máis probable é que, salvo que apareza un Mbappé da política, a cabeza de lista sexa unha muller», explicó. Los dos nombres que se han barajado hasta ahora son los de la actual portavoz municipal, Ana Méndez, y la diputada en el Congreso, Ana Vázquez. Ambos perfiles, reconoció Menor, tienen grandes diferencias entre sí: «O cabeza de lista debe tirar moito polo voto, e por iso as dúbidas máis fortes nos partidos sempre xurden con ese nome. Ten que ser unha persoa capaz de ilusionar e os dous perfiles que se barallan son distintos. Estamos, sen dúbida, ante unha decisión complicada». Más allá de quién encabece la candidatura, Luis Menor destacó que la encuesta de Sondaxe muestra que «hai partido» en la ciudad y que su formación va a pelear por ser la opción más votada.

La moción de censura, sin recorrido aparente

El plazo para activar una moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome ya ha comenzado a descontar, después de que el regidor lograra superar una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos del año 2026 en el Concello de Ourense. Con todo, el camino para llegar a ese cambio en el bastón de mando no parece tener recorrido aparente. El PP ya dejó claro el lunes que solo iba a negociar si PSOE y BNG estaban dispuestos a hacer alcaldesa a Ana Méndez. Luis Menor volvió ayer a ser tajante: «As contas son claras. O que teñen que facer —en referencia a socialistas y nacionalistas— é votar ao PP, o demais son imposibles».

Las declaraciones de Menor llegaban apenas minutos después de que el PSOE escenificara ante los medios su apuesta por liderar la alternativa a Jácome en la recta final del mandato. Su portavoz, Natalia González, defendió que toca buscar diferentes opciones y que ellos, en caso de contar con el apoyo del BNG, tendrían mayor representatividad que el PP. «Nós aspiramos a gobernar e imos con todo», afirmó. La portavoz socialista censuró que los populares impongan «liñas vermellas» antes de sentarse a negociar, e incluso cuestionó que la portavoz popular cuente realmente con los seis votos favorables de sus compañeros de partido.

Como es habitual en los últimos años en la política ourensana, lo que sucede en el Concello tiene también incidencia en la Diputación, donde el PP carece de mayoría absoluta y se apoyaba en el arranque de mandato en Democracia Ourensana para sacar adelante sus propuestas. Ahora la situación ha cambiado, toda vez que la salida del PSOE del alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel —tras una denuncia de acoso laboral en el canal interno del partido—, ha propiciado que el político exsocialista actúe por libre en la institución provincial, donde mantiene su acta de diputado.

Sobre esta situación se pronunció, a través de sus redes sociales, Democracia Ourensana: «Es peligroso y asqueroso lo que hace el todavía presidente de la Diputación, que no solo se apoya en un tránsfuga para recuperar la mayoría que no consiguió, sino que creyéndose ahora a salvo vuelve a torpedear el Concello de Ourense». Esta crítica de DO llega después de que los conservadores rechazaran apoyar los presupuestos municipales de la ciudad. «Bloquear é o que fixo el con Jesús Vázquez negándolle o pan e o sal. Con nós, aprobou os orzamentos do 2025 e moitas outras cuestións. Agora non puede dicir que o bloqueamos, porque el non quixo negociar os orzamentos», replicó el presidente provincial del PP. Respecto al hecho de no tener mayoría absoluta en la Diputación, Menor zanjó: «Imos ver se a teño ou non. De momento, eu estou máis cerca que el de tela, porque estou a un deputado e el está a catro concelleiros».