Muere un camionero de 50 años tras precipitarse desde el viaducto de Melón en la A-52

Guardia Civil

Un camionero de 50 años y vecino del concello ourensano de Cualedro ha muerto en la madrugada de este miércoles tras un grave accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la altura del término municipal de Melón. El siniestro se produjo cuando quedaban unos minutos para las cinco de la mañana, en el punto kilométrico 263,8 de la autovía, en el viaducto. El hombre conducía un camión articulado y, por causas que ahora está investigando la Guardia Civil, el vehículo quedó cruzado en la carretera haciendo tijera: se desalinearon el remolque, de lona, y la cabeza tractora y esta quedó suspendida sobre el puente. El conductor cayó al vacío -el viaducto tiene una altura aproximada de treinta metros- y falleció.

Hasta el lugar del accidente de desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, además de profesionales sanitarios. Los bomberos de O Carballiño, con el apoyo de los integrantes del GES de Ribadavia, rescataron el cuerpo, después de localizarlo en una zona de difícil acceso. Ahora, el Equipo de Investigación de Siniestros del cuerpo armado intenta determinar las causas del accidente y los motivos por los que, tras el siniestro, el camionero se precipitó desde el puente. Precisamente, lo que preocupaba a las primeras personas que avisaron del accidente era que no conseguían localizar al conductor y temían que hubiera podido caer al vacío, como desgraciadamente acabó sucediendo.

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Aunque inicialmente la autovía quedó completamente cortada y se habilitaron desvíos en la salida 282 hacia la N-120 con reincorporación en el kilómetro 262, a mediodía se restableció la circulación a través del carril izquierdo. El tráfico se detuvo para que la Guardia Civil pudiera realizar las labores necesarias para la investigación y también para la retirada del camión articulado. Además, los servicios de mantenimiento de carreteras se encargaron de la limpieza de la vía. Es previsible que la circulación se mantenga en un único carril durante un tiempo puesto que el vehículo se llevó por delante algunas de las protecciones del viaducto.