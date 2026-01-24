Dos meses después del arresto en Cuba de Martiño Ramos, no hay avances en el proceso de extradición a España: «No sabemos nada»
El abogado de la víctima a la que agredió sexualmente el docente durante años, sometiéndola a prácticas sádicas no ha tenido noticias de su repatriación25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«No tenemos noticia alguna de si se ha acordado la repatriación o de si hay algún tipo de avance diplomático. No sabemos nada». El que habla es Pablo Pedrouzo, el abogado de la joven que