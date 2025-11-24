La Policía incluye entre los diez fugitivos más buscados a Martiño Ramos, el profesor ourensano condenado a 13 años de cárcel por violar a una alumna

Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano condenado a 13 años de cárcel por violar a una alumna, en una imagen de archivo Sandra Alonso

Hace dos semanas, en Ourense, se celebraba un entierro. No estaba, ni se le esperaba, el hijo del fallecido. Tampoco se habló de él. Se trata de Martiño Ramos, el profesor condenado a trece años de cárcel por violar a una de sus alumnas. Contactó con ella a través de las redes sociales cuando la pequeña estaba en sexto de Primaria. Cuando empezó la ESO, arrancó también el calvario de esta menor.

Detenido, juzgado y condenado, no está encarcelado. Se fugó y ahora el Gobierno de España acaba de confirmar que está en Cuba. No lo oculta él en su perfil de Instagram, donde relata con fotos y textos su vida en la isla caribeña. La Policía lo ha incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados y la Interpol se ha hecho cargo del caso.

Imágenes generadas por IA difundidas por la Policía Nacional para tratar de localizar al fugitivo ourensano Martiño Ramos

«La Policía ya llevaba tiempo trabajando en este caso en concreto y barajaba diferentes lugares en los que podría estar, pero parece que definitivamente fue localizado en Cuba», ha asegurado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. «No hay un tratado efectivo y activo de extradición —explicó Santos—, pero el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona cumpla definitivamente su condena en España».

El agresor

Tras un largo recorrido como activista en diferentes plataformas, en el año 2015 Martiño Ramos dio el paso y empezó a hacer política activa. Fue uno de los principales promotores de la marea local ourensana, que nació del impulso de diversos partidos de izquierda, pero también de un grupo de personas sin pasado en esas organizaciones, como era su caso. Su voz era una de las más escuchadas en las asambleas de esa candidatura municipalista, bautizada con el nombre de Ourense en Común, aunque él nunca ocupó puestos destacados en las listas electorales. En el 2015 —cuando la formación obtuvo tres concejales— iba como suplente y en el 2019, en el sexto lugar. Fue entonces cuando OUeC se quedó sin representación en el Concello de Ourense.

Además, participó en la creación de En Marea, una organización que también surgió como confluencia de partidos políticos de izquierdas y candidaturas municipalistas. También fue uno de sus más destacados promotores, llegando a formar parte de su comité electoral, aunque nunca figuró en las listas presentadas a los comicios autonómicos.