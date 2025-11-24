Detienen en Cuba a Martiño Ramos, el profesor de Ourense condenado a 13 años por violar a una alumna

Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano condenado a 13 años de cárcel por violar a una alumna, en una imagen de archivo Sandra Alonso

Tan solo unas horas después de que la policía publicara la lista de los diez fugitivos españoles más buscados, las autoridades cubanas detuvieron este lunes en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado por la Audiencia de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad.

El jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional confirmó que siguieron el rastro de Martiño Ramos desde que en octubre saltó a los medios que estaba perseguido la agresión sexual a una menor. Los agentes creen que contaba en Cuba con la ayuda de desconocidos. «Conseguimos rastrear que se había ido hasta allí y nos sorprendió por cómo lo había hecho, estaba planificado y utilizó medios técnicos», comentó el alto cargo. La policía también confirmó el lunes que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

«A través de autoridades cubanas conseguimos confirmar su paradero y por eso procedimos a solicitar al juez competente la orden internacional de detención», añadió, recordando que con el país caribeño España no cuenta con tratado de extradición, pero que se trabaja para que sea entregado a España. Por el momento, la Policía ha pedido a las autoridades cubanas la adopción de medidas cautelares. «Estamos esperando para ver si funcionan todos los mecanismos de cooperación internacional», añadió.

Fue el propio subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien corroboró que «no hay un tratado efectivo y activo de extradición» y que, aún así, «el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que cumpla definitivamente su condena en España».

Publicaciones de Martiño Ramos en su perfil de Instagram Instagram

Búsqueda y captura

La Audiencia Provincial condenó a Ramos a 13 años de cárcel y el Tribunal Supremo confirmó la pena pero cuando, sin haberle impuesto prisión provisional y estando en libertad, fueron a notificarle la sentencia firme el pasado 15 de septiembre, no pudieron. Se había fugado.

Antes de ser capturado, la investigación iniciada tras detectar su huida ya lo situaba en el país caribeño y el pasado 31 de octubre la Audiencia decretó un auto solicitando su extradición, que ya había sido tramitada por el Ministerio de Justicia. Fue este departamento el encargado de promover que fuera devuelto a España, ya que no existe un tratado de extradición con Cuba. El, por otro lado, no se esforzaba por ocultarse. En su perfil de Instagram compartía su vida en la isla mediante la publicación de retratos artísticos y fotografías de su actividad cultural, como visitas a exposiciones.

Su detención ocurrió a las pocas horas de que la Policía incluyera a Ramos en la lista de los diez fugitivos más buscados y después de que la Interpol confirmara que se había hecho cargo del asunto. «Las fuerzas de seguridad ya llevaban tiempo trabajando en este caso en concreto y barajaban diferentes lugares en los que podría estar», aseguró el lunes Santos. «No hay un tratado efectivo y activo de extradición —explicó—, pero el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona cumpla definitivamente su condena en España».

El profesor ourensano era conocido por diversas actividades relacionadas con la música y la educación. Dirigió la agrupación de Nenos Cantores de la Capela Madrigalista y coordinó la organización de A Bela Auria, una fiesta histórica basada en los años veinte y treinta del siglo pasado.

Tras un largo recorrido como activista en diferentes plataformas, en el año 2015, Martiño Ramos dio el paso y empezó a hacer política activa. Fue uno de los principales promotores de la marea local ourensana. Su voz era una de las más escuchadas en las asambleas de esa candidatura municipalista, bautizada con el nombre de Ourense en Común.

Hechos probados

Según la sentencia, el profesor contactó con la niña cuando tenía 11 años y estaba aún en primaria. Tras ganarse su confianza, la presionó para que le enviara fotos desnuda, hasta que un día quedó con ella en el aula de música. Fue el principio de los abusos, dentro del propio centro. Después elevó el nivel de violencia y la llevaba a lugares apartados para violarla y pegarle, sometiéndola a prácticas sádicas.

Además de Martiño Ramos, forma parte de la lista de los diez fugitivos más buscados otro pederasta gallego, Daniel Vázquez Patiño.